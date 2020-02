Weitere Coronavirus-Patienten aus Klinik entlassen

München (dpa) - In Bayern sind am Wochenende weitere Coronavirus-Patienten aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das teilte das Gesundheitsministerium in München mit. Die Entlassungskriterien des Robert Koch-Institutes seien erfüllt, sagte eine Ministeriumssprecherin. Nähere Angaben zu den Betroffenen machte die Behörde nicht. Der erste der insgesamt 14 im Freistaat registrierten Patienten war am vergangenen Donnerstag aus einer Münchner Klinik entlassen worden.

Von dpa