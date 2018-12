Von dpa

Berlin (dpa) - Sicher keine Warmduscher: Traditionell sind einige Winterschwimmer in diesem Jahr wieder am ersten Weihnachtsfeiertag in den Berliner Orankesee gesprungen.

Die Badenden bekamen es zwar nicht mit Schnee und Eis zu tun, das Wasser war aber trotzdem kalt: Die Temperatur lag bei vier Grad, wie die Vorsitzende des Vereins «Berliner Seehunde», Ursula Schwarz, sagte. Trotz des Schmuddelwetters war die Stimmung fröhlich. Angefeuert wurden die Schwimmer von ihren Angehörigen.

Dem Anlass entsprechend trugen sie neben Badehose und Badeanzug rot-weiße Mützen. Einer ging mit Rauschebart und roten Handschuhen ins Wasser.