Warten wegen des Zwischenfalls mit einem unter Drogen stehenden Autofahrer: Fluggäste am Schalter der Lufthansa im Hannoveraner Terminal A. Foto: Holger Hollemann

Ein Mann durchbricht mit einem Auto ein Tor und gelangt so aufs Flughafenvorfeld in Hannover. Polizeikräfte überwältigen ihn und nehmen ihn fest. Was sein Motiv für die Tat ist, bleibt aber unklar.