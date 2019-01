Einsatzkräfte der Feuerwehr und Einsatzkräfte in Schutzanzügen halten sich vor den Konsulaten von Indien und Frankreich auf. Foto: Kaitlyn Offer

Canberra (dpa) - Bei mehreren ausländischen Vertretungen in der australischen Hauptstadt Canberra sowie in der Millionen-Metropole Melbourne sind Sendungen mit verdächtigem Material eingegangen. Dies bestätigte die australische Polizei am Mittwoch.