Der wegen Mordes an seiner siebenjährigen Tochter angeklagte Familienvater sitzt mit seinen Verteidigern im Düsseldorfer Landgericht. Foto: Christophe Gateau

Düsseldorf (dpa) - Ein 33-jähriger Familienvater steht wegen Mordes an seiner Tochter in Düsseldorf vor Gericht. Beim Prozessauftakt am Freitag schwieg der Angeklagte zu den Vorwürfen.