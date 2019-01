Brandspuren sind an der Fassade des Mehrfamilienhauses in Halberstadt zu erkennen. Foto: Matthias Bein

Halberstadt (dpa) - Bei einem Wohnungsbrand in Halberstadt in Sachsen-Anhalt ist ein 70-jähriger Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurden 15 Menschen verletzt, 8 von ihnen kamen ins Krankenhaus.