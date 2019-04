Berlin und andere betroffene Bundesländer sollten die Beobachtung und Bekämpfung von Organisierter Kriminalität «zusätzlich in die Aufgabenfelder der Verfassungsschutzämter einbeziehen», schlägt der BDK Bundesvorstand in einem 30-seitigen Positionspapier vor. Zuerst hatte die «Welt am Sonntag» darüber berichtet.

Das Verhalten krimineller Großfamilien sei ein «Paradebeispiel für misslungene Integration», heißt es in dem Papier «Clankriminalität bekämpfen: strategische Ausrichtung – nachhaltige Erfolge». Es gehe jedoch um eine grundsätzliche Verbesserung bei der Bekämpfung organisierter Kriminalität, «das umfasst nicht nur Clans», sagte der BDK-Vorsitzende Sebastian Fiedler der Deutschen Presse-Agentur. Eine Aufweichung der verschiedenen Befugnisse von Geheimdiensten und Polizei sei damit «ausdrücklich nicht verbunden».

In Berlin versuchten kriminelle Großfamilien, die Sicherheitskräfte einzuschüchtern. «Reifen von Dienst- und Privatfahrzeugen wurden aufgeschlitzt.» » In den vergangenen Wochen hatte die Berliner Polizei zusammen mit den Bezirksämtern immer wieder Großkontrollen im Umfeld von Shisha-Bars durchgeführt.