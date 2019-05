Sie sei nicht mit dem allgemeinen Gleichbehandlungsgebot vereinbar, entschied das Bundesverfassungsgericht in einem am Donnerstag in Karlsruhe veröffentlichten Beschluss (Beschluss vom 26. März 2019 - 1 BvR 673/17).

Bislang ist die Adoption von Stiefkindern nur bei Ehepaaren möglich. Der Gesetzgeber muss die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches dazu bis zum 31. März 2020 neu regeln.