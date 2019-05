Ein Busfahrer, der noch versuchte einen der Busse wegzufahren, erlitt demnach eine leichte Rauchgasvergiftung und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch eine zweite Person habe leichte Verletzungen erlitten, sagte ein Sprecher. 40 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen, um den Brand mit Schaum zu löschen. Am Vormittag bot sich Beobachtern ein Bild, das an eine Winterlandschaft erinnerte. Die ausgebrannten Busse waren von einer dicken weißen Schaumschicht bedeckt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde das Feuer nicht gelegt. Es handele sich nicht um eine strafbare Handlung, man gehe eher von einem technischen Fehler als Brandursache aus, sagte ein Sprecher. Er betonte, dass die Buss wohl dicht geparkt waren und deshalb das Feuer schnell übergreifen konnte.