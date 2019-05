Athen/Nikosia (dpa) - Die zyprische Polizei wird am Montag erneut den künstlichen See absuchen, aus dem am Sonntag eine Kinderleiche in einem Koffer geborgen worden war. Das teilte die Polizeibehörde mit. Die Beamten vermuten mindestens ein weiteres Opfer in dem Gewässer.

Von dpa