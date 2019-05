Cocktail-Competion mit dem Motto «Heimat im Glas»

Berlin (dpa) - Bei der inzwischen siebten «Made in GSA» Cocktail Competition hat die einzige Frau im Finale den zweiten Platz geholt. Natalie van Wyk (25) von der Bar «Dietrich’s» in Lübeck überzeugte bei dem Wettbewerb in Berlin mit ihrem Drink «Lübsche Luft», der unter anderem aus Kümmelschnaps, Gurkengeist und Limettensaft besteht. «Meine Hommage an den geliebten Norden in Form eines Cocktails», ließ sich van Wyk von den Veranstaltern zitieren.

Von dpa