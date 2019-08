Wien (dpa) - Mit Bambussprossen, Maisstangen und gedämpftem Bambusbrot feiert das Panda-Männchen Yuan Yuan im Wiener Tiergarten Schönbrunn seinen 20. Geburtstag.

Er habe kurz an allen Leckereien geschnuppert, «aber dann sein Bambusbrot in Kuchen-Form entdeckt und es bis zum letzten Brösel vernascht», sagte die Tierpflegerin Renate Haider am Donnerstag. Offiziell hat Yuan Yuan, der seit April in Wien lebt, am Freitag Geburtstag. Dann soll es Nachschub geben.

Die Hoffnung des Zoos ist, dass sich Yuan Yuan ähnlich gut mit dem Pandaweibchen Yang Yang versteht wie sein 2016 gestorbener Artgenosse Long Hui. Der hatte mit Yang Yang insgesamt fünf kleine Pandas gezeugt. Alle Panda-Babys sind wieder in China. Die Bären sind jeweils nur Leihgaben aus dem Reich der Mitte.

Yang Yang hat die Geburtstagsfeier vom Nebengehege beobachtet. Außerhalb der Paarungszeit sind erwachsene Große Pandas Einzelgänger. Zumindest einseitiges Interesse sei aber bereits vorhanden, hieß es. «Sie sehen sich ja und können sich auch an einem Kontaktgitter beschnuppern. Wenn Yang Yang vorbeigeht, schmiegt sich Yuan Yuan gerne ans Gitter, aber sie macht bellende Laute und gibt sich distanziert. Aber jetzt ist eben keine Paarungszeit», meint Haider. Spannend werde es erst im Frühjahr. Die Zucht von Pandas gilt als extrem schwierig.

Wien ist einer von wenigen Orten in Europa mit einer Panda-Station. Auch in Berlin gibt es zwei Pandas - und derzeit die Hoffnung, dass das Weibchen trächtig sein könnte.