Offenbach (dpa)- Der Herbst legt eine Pause ein. In den kommenden Tagen wird es ungewöhnlich warm in vielen Teilen des Landes, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Werte sollen auf teils weit über 20 Grad klettern, oft scheine die Sonne.

Von dpa