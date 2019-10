Naha (dpa) - Ein Brand hat die zum Weltkulturerbe gehörende Shuri-Burg in der japanischen Stadt Naha zu großen Teilen zerstört. Rund 4800 Quadratmeter der historischen Burg im Urlaubsparadies Okinawa seien in der Nacht zum Donnerstag den Flammen zum Opfer gefallen, berichteten japanische Medien.

Unter den sieben niedergebrannten Bauwerken befinde sich auch das aus Holz gefertigte Hauptgebäude. Das Feuer sei aus noch ungeklärter Ursache nach Mitternacht ausgebrochen und habe auch auf andere Gebäude in dem bei Touristen beliebten Burgareal übergegriffen, hieß es. Mehr als 30 Anwohner mussten zeitweise ihre Häuser verlassen.

Rund 230 Helfer und 60 Löschfahrzeuge waren zwischenzeitlich im Einsatz, wie die Zeitung «Yomiuri Shimbun» berichtete. Nach rund elf Stunden brachten die Einsatzkräfte den Brand am frühen Donnerstagnachmittag (Ortszeit) unter Kontrolle. Ein Feuerwehrmann sei wegen Flüssigkeitsmangels ins Krankenhaus gebracht worden. Berichte zu weiteren Verletzten gab es nicht.

Auf einer Pressekonferenz sagte Nahas Bürgermeisterin Mikiko Shiroma, sie sei geschockt und hoffe, dass die Burg so bald wie möglich wieder aufgebaut werde. Auch unter Anwohnern löste der Brand Entsetzen aus. «Ich kann nicht aufhören zu zittern», zitierte die Zeitung «Mainichi Shimbun» eine 45-Jährige, die in der Nähe der Burg lebt. «Für die Menschen in Okinawa, die den Krieg und so viel mehr ertragen haben, war die Shuri-Burg unser Symbol.» Alle hätten miterlebt, wie die Burg nach dem Krieg wieder aufgebaut worden sei.

Shuri bleibt nach Angaben der offiziellen Webseite bis auf Weiteres geschlossen. Die Burg liegt im gleichnamigen Stadtteil von Naha, der Hauptstadt der südlichen Inselprovinz Okinawa. In der Edo-Zeit (1603 bis 1868) residierten dort die Herrscher über das einstige Königreich Ryukyu, das heutige Okinawa.

1945 fiel die Burg den Kämpfen gegen US-Truppen während des Pazifikkrieges zum Opfer. Sie wurde später wieder aufgebaut und im Jahr 2000 ins Weltkulturerbe aufgenommen.