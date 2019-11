Mainz (dpa) - Ein blauer Kapuzenpullover, eine lässig sitzende Jeans und bunte Turnschuhe. Plakative Markennamen fallen direkt ins Auge. Alojz Abram mag teure Kleidung. An sich nichts Besonderes - doch er ist 73 Jahre alt und ein Social-Media-Phänomen.

Einmal pro Woche veröffentlicht er ein Bild mit neuem Look - der Fotograf ist sein Enkel, Jannik Diefenbach. Zusammen mit seinem Opa Alojz betreibt der 22-Jährige den Instagram-Kanal «jaadiee».

«Er ist das Gesicht des Ganzen und ich bin das Gehirn dahinter», erläutert Diefenbach die Rollenverteilung. Vor drei Jahren an Weihnachten habe alles angefangen: «Ich habe meinen Opa gefragt, ob er mal meine Klamotten anprobieren wolle.» Aus der spontanen Idee ist ein Instagram-Account mit mittlerweile weit über 600.000 Abonnenten entstanden.

«Er sieht einfach authentisch aus», findet sein Enkel. «So wie ich bin», ergänzt der Rentner schelmisch. Sein Enkel glaubt, dass sie deshalb mit ihrem Kanal auch so erfolgreich sind. Am Anfang habe sich sein Großvater noch nicht so wohl in der trendigen Kleidung gefühlt. Das Fotografieren an öffentlichen Plätzen sei für ihn nicht so entspannt gewesen. «Jetzt genießt du, wenn dich die Leute angucken», sagt Diefenbach mit einem neckenden Unterton zu seinem Großvater.

Die neue Karriere hat den Rentner verändert. Früher habe er als Glasmacher gearbeitet, sei introvertiert und zurückhaltend gewesen. Durch das Influencen sei er offener und aktiver geworden, sein Kleidungsstil habe sich geändert, erzählt sein Enkel. Karierte oder kurzärmelige Hemden habe sein Opa zwar noch im Kleiderschrank, er ziehe sie allerdings nicht mehr an. Stattdessen trage er inzwischen lieber bunte und modische Sneaker, Kapuzenpullis und teure Marken.