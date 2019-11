Polizei-Mitarbeiter unter Kinderpornografie-Verdacht

Paderborn (dpa) - Gegen einen Mitarbeiter der Polizei in Paderborn wird ermittelt, weil er selbst kinderpornografisches Material besitzen soll.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Detmold sagte auf dpa-Anfrage, es werde «wegen Kinderpornografie gegen einen Regierungsbeschäftigten der Kreispolizeibehörde Paderborn» ermittelt. Zuvor hatten das «Westfalen-Blatt» und die «Neue Westfälische» über den Verdacht berichtet.

Auch die Bielefelder Polizei bestätigte am Donnerstag die gemeinsamen Ermittlungen, machte aber ebenfalls keine weiteren Angaben. Die Polizei in Paderborn teilte mit, der Mitarbeiter sei mit sofortiger Wirkung freigestellt worden. Hinweise gegen den Mann «wegen des Verdachts auf den Besitz von Kinderpornografie» hätten sich erhärtet.

Bei einer internen Untersuchung habe sich herausgestellt, dass gegen ihn ein Strafverfahren im Kreis Lippe anhängig sei. Ein Paderborner Polizeisprecher betonte: «Es gibt keine Anzeichen dafür, dass er sich über uns Material besorgt haben könnte.»

Der Mann sei in der Direktion Kriminalität als IT-Ermittlungsunterstützer eingestellt worden. Seine Aufgabe sei gewesen, dort Material aus Datenträgern so aufzubereiten, dass es Polizeibeamte im Anschluss sichten konnten, erläuterte der Sprecher. Die Direktion Kriminalität sei auch mit der Bekämpfung von Abbildungen sexuellen Kindesmissbrauchs befasst.

Der Paderborner Polizei zufolge ergab sich erst nach der Einstellung des Mannes, dass gegen ihn das Strafverfahren im Kreis Lippe laufe. Zum Inhalt äußerte sich der Sprecher nicht. Auf die Frage, warum der Mann nicht bei einer Überprüfung vor der Einstellung aufgefallen sei, sagte der Polizeisprecher, im polizeilichen Führungszeugnis habe «nichts Entsprechendes» gestanden. Aus dem Innenministerium hieß es, dass im entsprechenden Bundeszentralregister nur rechtskräftige Verurteilungen aufgeführt werden, Ermittlungen nicht.

Bei Regierungsbeschäftigten handele es sich um Mitarbeiter, die zur Unterstützung der Polizei vom Land bezahlt würden, sagte Ministeriumssprecher Wolfgang Beus. Die Entscheidung, wer für welche Tätigkeit eingestellt werde, treffe aber immer die Polizeibehörde vor Ort.

Die Paderborner Polizei hat bereits Schritte eingeleitet, um das Arbeitsverhältnis mit dem Mann zu beenden. «Wir haben umgehend gehandelt», betonte der Sprecher. Man beschäftigte noch drei weitere externe IT-Ermittlungsunterstützer. Laut Innenministerium wird die Paderborner Behörde «nacharbeiten» müssen, wie der Mann eingestellt werden konnte «und wie sich die Wiederholung eines solchen Falles künftig verhindern lässt».

In der Vergangenheit waren erschütternde Missbrauchsfälle von gewaltigem Ausmaß bekannt geworden. Die Ermittler stehen vor enormen Aufgaben. Erst vor wenigen Wochen war - ausgehend von einer Festnahme in Bergisch Gladbach - ein Fall aufgedeckt worden, bei dem Verdächtige aus NRW, Hessen und Rheinland-Pfalz auch ihre eigenen Kinder sexuell missbraucht haben sollen. Sie sollen Fotos und Videos von den Gewalttaten in Chat-Gruppen mit bis zu 1800 Mitgliedern verbreitet haben. Es gab bisher zehn Festnahmen.

Im Fall Lügde waren vor kurzem zwei Männer zu hohen Freiheitsstrafen mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Sie hatten Kinder und Jugendliche in mehreren hundert Fällen auf dem Campingplatz in NRW sexuell missbraucht und das teilweise gefilmt.