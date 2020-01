Bangkok (dpa) - Beim Einsturz eines Gebäudes in Kambodscha sind nach Behördenangaben 36 Menschen ums Leben gekommen. 23 Menschen konnten nach dem Unglück in dem südostasiatischen Land gerettet werden.

Das noch nicht fertig gebaute siebenstöckige Haus war am Freitag in der Provinz Kep etwa 160 Kilometer südlich der Hauptstadt Phnom Penh eingestürzt. Arbeiter wurden in den Trümmern begraben.

Am Sonntag wurden die Bergungsarbeiten abgeschlossen, wie das Medienunternehmen «Fresh News Asia» berichtete. Premierminister Hun Sen besuchte Überlebende des Unglücks im Krankenhaus. Im Juni waren mindestens 28 Menschen auf ähnliche Weise auf einer Baustelle in der Provinz Preah Sihanouk ums Leben gekommen, was zum Rücktritt des Provinzgouverneurs führte.