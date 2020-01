Mit Glitzerprothese: Giusy Versace will andere ermutigen

Berlin (dpa) - Mit ihrem Auftritt auf der Berliner Modewoche will die Italienerin Giusy Versace anderen Frauen Mut machen. Nach einem Autounfall trägt die 42-Jährige Prothesen an beiden Beinen - am Mittwoch lief sie nun mit anderen Models bei Sportalm Kitzbühel über den Laufsteg.

«Ich will Frauen ermutigen, die mit einer Behinderung leben», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Versace, die mit den Modeschöpfern Gianni und Donatella Versace verwandt ist, hat nach ihrem Unfall 2005 eine Karriere als Paralympics-Läuferin aufgebaut. Sie gewann die italienische Ausgabe der TV-Castingshow «Dancing with the Stars» und sitzt mittlerweile als Abgeordnete im italienischen Parlament.

Sie wolle Frauen ermutigen, die vielleicht ein Körperteil verloren hätten oder beispielsweise ihre Haare wegen einer Krebsbehandlung. Schönheit sei viel mehr. «Ich sage immer: Wenn Du eine schöne Jacke anziehst und ein wunderbares Lächeln aufsetzt, kannst Du überall hin, auch mit Rollstuhl oder künstlichem Bein», sagte Versace.

Neben Sportalm Kitzbühel waren am Mittwoch unter anderem Schauen von Lena Hoschek, Kilian Kerner und Riani geplant. Am Vorabend hatten US-Schauspielerin Katie Holmes, Schauspielerin Alexandra Maria Lara, Ex-Fußballer Bastian Schweinsteiger und dessen Frau, die frühere Tennisspielerin Ana Ivanovic, die Fashion Week besucht.

Die Modewoche zieht es auch an ungewöhnliche Orte. Designer Wolfgang Joop zeigte Neues für van Laack in der Lebensmittelabteilung des KaDeWe - zwischen Marmeladengläsern und Pralinenschachteln. William Fan stellte seine Entwürfe im Fernsehturm vor. Der große Laufsteg im Kraftwerk sollte am Abend mit «Looks by Wolfgang Joop» schließen. Noch bis Freitag gibt es Veranstaltungen und Messen an anderen Orten.

Giusy Versace bekam für ihren Auftritt viel Applaus. Ihrer Meinung nach tut sich gerade etwas, auch dank sozialer Netzwerke. Das brasilianische Model Paola Antonini etwa postet bei Instagram viele Bilder, auf denen sie auch ihre Beinprothese zeigt. Sportalm-Chefin Ulli Ehrlich erklärte, Vielfalt liege ihnen schon lange am Herzen. Sie hätten etwa auch immer schon bis Konfektionsgröße 50 produziert.

Anfangs habe man über sie wegen ihrer Familie und ihres Unfalls gesprochen, sagte Versace. Heute rede man über sie wegen ihres Sports und ihrem Sieg bei der Fernsehsendung. Sie ist Abgeordnete für Silvio Berlusconis Partei Forza Italia. Dort setze sie sich etwa dafür ein, dass Menschen mit Behinderung die nötigen Hilfen bekämen.

An ihren Unfall könne sie sich noch erinnern - sie sei mit dem Auto unterwegs zu einem Geschäftstermin gewesen, sagte Versace. Darüber zu sprechen, sei wie Therapie gewesen. Sie sei nicht wütend, sondern dankbar, dass sie eine zweite Chance aufs Leben bekommen habe.