«Fünf-Sterne-Hotel» für gerettete Koalas in Australien

Not wegen Buschbränden

Canberra (dpa) - Den verheerenden Buschbränden der vergangenen Wochen sind sie mit knapper Not entronnen. Jetzt haben 20 Koalas in einem Gebäude der Australischen Nationaluniversität in der Hauptstadt Canberra ein Zuhause gefunden.