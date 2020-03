New York (dpa) - Ein knallrotes Kleid von Star-Designer Brandon Maxwell (35) ist zentrales Ausstellungsstück einer neuen Ausstellung im New Yorker Naturkundemuseum.

Das bodenlange Kleid aus Chiffon und Organza fertigte Maxwell, der als einer der Lieblingsdesigner und Modeberater von Pop-Diva Lady Gaga gilt, extra für die Ausstellung an und zeigte es erstmals im Februar bei seiner Schau anlässlich der New Yorker Fashion Week, die ebenfalls im American Museum of Natural History (AMNH) stattfand.

Ab Montag ziert das Kleid die Ausstellung «The Nature of Color» über die Rolle und die Macht der Farben, die bis zum 8. August 2021 in dem Museum am New Yorker Central Park zu sehen ist. «Ich liebe die Farbe Rot sehr», sagte Maxwell. «Wenn ich Modenschauen mit wenig Farbe mache, dann heißt das, dass ich mich weniger mächtig fühle. Und wenn die Schau sehr rot ist, dann geht es mir gerade sehr gut.»

«Farben sind überall um uns herum, sie beeinflussen unsere Emotionen, unsere Handlungen und unsere Umgebung - trotzdem nehmen wir sie oft einfach als gegeben hin», sagte Museumschefin Ellen Futter. «Diese Ausstellung wird auf fast 1000 Arten und Weisen über Farben informieren.» Zu sehen sind beispielsweise nach Farben sortierte Alltagsgegenstände und verschiedene optische Farben-Experimente.

Das vor rund 150 Jahren eröffnete Naturkunde-Museum in Manhattan informiert rund fünf Millionen Besucher pro Jahr über viele Bereiche der Wissenschaft, unter anderem Tiere, Pflanzen, Klimawandel, die Entstehung der Erde, Umweltschutz und das Weltall.