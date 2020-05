Verkehrssicherheitsrat: Generelles Tempolimit auf Autobahnen

Pro: Ein Tempolimit ist vernünftig

Entspannter, sauberer, sicherer – so fährt es sich mit dem Tempo­limit. Sauberer, weil ohne Zusatzkosten eine Million Tonnen CO₂ weniger ausgestoßen würden. Sicherer, weil Jahr für Jahr 80 Unfalltote vermieden würden, wie Versicherer errechnet haben. Und entspannter wäre es, weil die Tempounterschiede zwischen den Autos geringer wären. Das bedeutet: Weniger Ärger mit Schleichern vorm Kühler oder Dränglern im Spiegel – je nach Perspektive.

Endlich scheinen sich die Argumente für Tempo 130 beim Verkehrssicherheitsrat (DVR) durchzusetzen. Positiv ist auch dessen Pochen auf intelligente Verkehrsbeeinflussung. Nur: Bislang gilt – von Baustellen abgesehen – auf zwei Dritteln der Autobahnen kein Limit. Und im dicht befahrenen NRW machen sich die teuren Verkehrslenkungsanlagen bezahlt, aber auf dem letzten Kilometer des leeren „Ostfriesenspießes“? Da ist es sinnvoll, dass der DVR ersatzweise Ausnahmen vom strengen Limit 130 zulassen will – wo dies gut begründet ist. (Martin Ellerich)

Contra: Ein starres Limit ist antiquiert

Es gibt kaum ein ­­­­­­Dau­erbrennerthema, das so leidenschaftlich diskutiert wird wie ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Leider sind die Argumente pro Beschränkung vielfach genauso überholt wie der dumme Satz von der freien Fahrt für freie Bürger.

Fakt ist: Es gibt auf deutschen Au­to­bahnen kaum unlimitierte Abschnitte. Bezogen auf alle Straßen sind es nur zwei (!) Prozent. Hinzu kommt zweitens: Im Europavergleich ereignen sich auf deutschen Autobahnen die wenigsten tödlichen Unfälle.

Drittens: Wer in einem Transitland wie dem unseren ei­nen gleichmäßiger fließenden Verkehr auf den Autobahnen erreichen will, muss keine Tempo-130-Schilder aufstellen, sondern ein Überholverbot für Lkw erlassen.

Vor allem aber gibt es längst Steuerungsmöglichkeiten, die intelligenter sind als starre Gebote: Signalbrücken, die Tempo 80, Tempo 130 oder eben freie Fahrt vorgeben, je nach Sicherheits-, Abgas- oder Lärmlage. (Elmar Ries)