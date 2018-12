Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen

Frankfurt/Main (dpa) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt wagen sich vor dem Zinsentscheid in den USA ein Stück weit aus der Deckung. Der Dax kletterte am Nachmittag um 0,66 Prozent auf 10.811,43 Punkte.