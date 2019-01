Nach der Ernte werden Cannabis-Blüten bei einer Herstellungsfirma in Israel getrocknet. Foto: Anna Shemyakova

Frankfurt/Bonn (dpa) - Die Bemühungen für den Anbau von medizinischem Cannabis in Deutschland kommen weiter nur langsam voran. 79 Unternehmen hätten in der laufenden Ausschreibung Angebote abgegeben, teilte das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in Bonn mit.