Zum Schluss verbuchte der deutsche Leitindex ein Minus von 0,94 Prozent auf 11 850,57 Punkte. Damit knüpfte er an seinen schwachen Wochenauftakt an und entfernte sich weiter von der Marke von 12 000 Punkten, die er jüngst erstmals seit Oktober wider überwunden hatte. Der Index der mittelgroßen Werte MDax büßte am Dienstag 1,11 Prozent auf 25 156,64 Zähler ein.