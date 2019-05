Zudem standen erneut etliche Geschäftszahlen auf der Agenda. Am Nachmittag notierte der Dax 0,10 Prozent höher bei 12.356 Punkten - zeitweise erreichte er erneut ein Hoch seit Ende September. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor hingegen 0,44 Prozent auf 25.929 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,44 Prozent auf 3499 Zähler bergab.

Hierzulande legten heute allein aus dem Dax Volkswagen (VW), der Medizinkonzern Fresenius und dessen Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) Zahlen für das erste Quartal vor.

Volkswagen wurde zu Jahresbeginn von schwächeren Verkäufen sowie Sondereinflüssen für Rechtsrisiken in Milliardenhöhe belastet. Allerdings schnitt die Marke Volkswagen besser als erwartet ab. Mit fast fünf Prozent Plus setzten sich die Vorzugsaktien der Wolfsburger an die Dax-Spitze.

Direkt dahinter verteuerten sich Bayer-Titel um über vier Prozent. Einem Händler zufolge profitierten die Aktien des Agrarchemie- und Pharmakonzerns davon, dass die US-Umweltbehörde EPA das Pflanzenschutzmittel Glyphosat der US-Tochter Monsanto bei vorschriftsmäßiger Anwendung weiterhin nicht für krebserregend hält.

Derweil startete Fresenius nach den Vorjahresturbulenzen mit einem überraschend starken Wachstum ins Jahr 2019. Die Tochter FMC profitierte von vorzeitigen Effekten aus einigen Vereinbarungen, unter anderem zu bestimmten Medikamenten in Nordamerika. Die Aktien des Medizinkonzerns gewannen lediglich ein halbes Prozent, wogegen die der Tochter um rund ein Prozent vorrückten.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,04 Prozent am Dienstag auf minus 0,06 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,07 Prozent auf 142,79 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,06 Prozent auf 165,44 Punkte. Der Euro notierte zuletzt bei 1,1201 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1218 (Montag: 1,1150) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8914 (0,8969) Euro gekostet.