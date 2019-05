Neue 100- und 200-Euro-Scheine kommen in Umlauf

Frankfurt/Main (dpa) - Neue 100- und 200-Euro-Scheine im Geldautomaten und an der Ladenkasse: Europas Währungshüter bringen von heute an die überarbeitete Version der beiden Banknoten mit verbesserten Sicherheitsmerkmalen in Umlauf.