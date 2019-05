Auch wegen mangelnder Impulse von der Wall Street ging es für den deutschen Leitindex letztlich um 0,37 Prozent abwärts auf 12.027,05 Punkte. Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen versammelt sind, verlor 0,19 Prozent auf 25.184,91 Punkte.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verlor 0,45 Prozent auf 3348,86 Punkte. Auch der französische Cac 40 gab um rund ein halbes Prozent nach. Der britische FTSE 100 - die Börse in London war am Montag wegen eines Feiertags geschlossen - verbuchte ein Minus von rund 0,1 Prozent. In New York notierte der US-Leitindex Dow Jones Industrial zuletzt praktisch unverändert zum Schlusskurs vom Freitag. Auch die US-Aktienmärkte waren am Vortag feiertagsbedingt geschlossen geblieben.

Aus Branchensicht ging es für den Autosektor erneut nach oben, allen voran bei Continental mit plus 1,2 Prozent und Volkswagen mit plus 0,5 Prozent. Die Branche profitierte erneut von der Fusionsfantasie um Fiat Chrysler und Renault. Einem Händler zufolge greifen nun auch die internationalen Käufer aus den USA und Großbritannien zu, die dem Markt am Montag feiertagsbedingt fern geblieben waren.

Banken dagegen lagen nicht so hoch in der Anlegergunst. Die Branche litt unter dem Szenario einer wieder aufflammenden Schuldenkrise. Als Grund dafür galten Sorgen um die politische Situation in Italien, nachdem die rechte Lega-Partei von Matteo Salvini bei der Europawahl triumphiert hatte. Commerzbank-Aktien büßten 2,1 Prozent ein. Für die Papiere der Deutschen Bank ging es um 2,2 Prozent abwärts auf ein Rekordtief.

Eine Hochstufung der Commerzbank verhalf den Xing-Aktien zu einem Gewinn von 4,2 Prozent. Analystin Heike Pauls glaubt, dass die aktuell positiven Branchentrends die Analystenschätzungen für die Geschäftsentwicklung des Karriere-Netzwerks nach oben treiben werden. Sie schraubte ihre mittelfristigen Umsatz- und Ergebnisprognosen für das Unternehmen kräftig hoch und empfahl die Aktien zu kaufen.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,18 Prozent am Vortag auf minus 0,21 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,13 Prozent auf 143,86 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,16 Prozent auf 167,85 Zähler zu.

Der Euro wurde zuletzt mit 1,1173 US-Dollar gehandelt und damit unter seinem Vortagsniveau. Den Referenzkurs hatte die Europäische Zentralbank (EZB) auf 1,1192 (Montag: 1,1198) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8935 (0,8930) Euro gekostet.