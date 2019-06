Lockere geldpolitische Signale des EZB-Präsidenten Mario Draghi hatten am Dienstag geholfen, den anfangs schwächelnden Dax nach oben zu katapultieren. In der Folge sackten die Renditen von Staatsanleihen deutlich ab. Damit gibt es weiter gute Argumente für Aktieninvestments.

Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, fiel zur Wochenmitte um 0,22 Prozent auf 25.548,84 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wiederum bewegte sich kaum vom Fleck.

Am Mittwoch steht nun die US-Notenbank im Fokus. Experten halten es für wahrscheinlich, dass die Fed verbal eine Zinswende vorbereiten wird.

Hierzulande litten Immobilienwerte weiter darunter, dass sich der rot-rot-grüne Senat in Berlin am Dienstag auf das Eckpunktepapier für einen Mietendeckel in der Hauptstadt für fünf Jahre geeinigt hatte. So büßten die Papiere von Vonovia am Dax-Ende rund 3 Prozent ein.

Den Adidas-Papieren ging nach dem Sprung auf ein weiteres Rekordhoch erst einmal die Luft aus: Die Anteilsscheine fielen um mehr als 1 Prozent. Der Sportartikelhersteller verlor nach einem Urteil des EU-Gerichts das Recht an einer seiner Drei-Streifen-Marken.