Angesichts mehrerer Unsicherheitsfaktoren wie den Brexit, die politisch brenzlige Lage in Italien sowie das Hin und Her im Zollkonflikt mieden die Anleger das Risiko und flüchteten in sicherere Anlagen, hieß es am Markt.

Der Dax notierte am Nachmittag 1,09 Prozent tiefer bei 11.602,27 Punkten. Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, rutschte zuletzt um 0,99 Prozent auf 24.932,16 Zähler ab. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verlor rund 0,9 Prozent.

Im Dax standen im Einklang mit dem schwachen Branchentrend in Europa die Technologiewerte besonders unter Verkaufsdruck: Wirecard, SAP und Infineon verloren am Index-Ende jeweils mehr als 2 Prozent.

RTL-Aktien büßten nach der Bekanntgabe der Halbjahreszahlen und der Präsentation eines neuen Finanzchefs 1,6 Prozent ein. Papiere des Gewerbeimmobilien-Spezialisten Aroundtown verbilligten sich um 1,1 Prozent, die angehobene Jahresprognose blieb dabei ohne große Zugkraft.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,67 Prozent am Vortag auf minus 0,70 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,12 Prozent auf 147,18 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,14 Prozent auf 179,32 Punkte zu. Der Euro kostete zuletzt 1,1084 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1104 (Montag: 1,1116) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9006 (0,8996) Euro gekostet.