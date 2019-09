Zu den schon länger beherrschenden Marktthemen gesellte sich zur Wochenmitte das von den US-Demokraten eingeleitete Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten Donald Trump. Die Anleger reagierten weltweit verunsichert. Die am Vorabend in New York getrübte Stimmung schwappte über Asien nach Europa über.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Werte büßte 1,04 Prozent auf 25.374,77 Punkte ein. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx fiel um 1,10 Prozent auf 3493,28 Zähler.

Weil Pfeiffer Vacuum noch pessimistischer auf das laufende Jahr blickt, rauschten die Aktien im SDax um 17,6 Prozent in die Tiefe. Mitte Juli war der Vakuumpumpenspezialist schon einmal zurückgerudert.

Branchenweit nach unten ging es daher für die Aktien aus der Banken- und Technologiebranche. Anteile von Infineon und Deutsche Bank verloren im Dax bis zu 2,1 Prozent. Der mit seinen Konsumgütern als weniger konjunkturempfindlich geltende Beiersdorf-Konzern war mit einem knappen Plus einziger Gewinner im Dax.

Ein angekündigtes neues Sparprogramm sorgte bei Continental für Bewegung. Die Aktien des Autozulieferers lagen mit 0,2 Prozent im Minus. Thyssenkrupp-Aktien verloren im MDax 1,4 Prozent. Vorstandschef Guido Kerkhoff soll nach dem Willen maßgeblicher Aufsichtsräte schon wieder gehen.

Hingegen zogen Osram-Aktien am Nachmittag um 2,5 Prozent an und setzten sich so an die MDax-Spitze. Der Finanzinvestor Bain Capital will den Halbleiterkonzern AMS nun mit dem Finanzinvestor Advent als neuen Partner ausstechen.

Schlagzeilen machte auch der größte deutsche Technologie-Börsengang seit dem Platzen der Dotcom-Blase. Die Aktie von Teamviewer, einem Hersteller von Software zur Computer-Fernwartung und Videokonferenzen, legten einen schwachen Start hin. Nach solidem Auftakt beim Ausgabepreis von 26,25 Euro wurden sie zuletzt 4 Prozent tiefer bei 25,20 Euro gehandelt.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,56 Prozent auf minus 0,60 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,11 Prozent auf 146,14 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,06 Prozent auf 174,73 Zähler.

Der Euro hat am Mittwoch wie viele andere Währungen zum US-Dollar unter Druck gestanden. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0982 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs tags zuvor auf 1,1003 Dollar festgesetzt.