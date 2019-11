Vor allem die Aussagen der beiden weltgrößten Volkswirtschaften USA und China über den bevorstehenden Abschluss eines Teilabkommens im Handelsstreit ermutigten die Anleger. Zudem könnten laut dem US-Handelsminister Strafzölle auf Autoimporte aus Europa und Asien vermieden werden. Ermutigende Stimmungsdaten aus der Industrie der Eurozone vom Oktober stützten die Risikofreude zusätzlich.

Bis zur Mittagszeit gewann der deutsche Leitindex 1,12 Prozent auf 13.106,49 Punkte und stand damit so hoch wie zuletzt Mitte Juni 2018. Für den MDax, den Index für mittelgroße Unternehmen, ging es zum Wochenstart um 1,25 Prozent auf 26.878,18 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 1,01 Prozent vor.

Favorit unter den Branchen in Europa war der Automobilsektor mit plus 3,0 Prozent. Im Dax beanspruchten die Aktien des Zulieferers Continental den ersten Platz im Index mit plus 4,2 Prozent. VW, BMW und Daimler zählten ebenfalls zu den Favoriten mit Gewinnen von jeweils etwas mehr als 2,3 Prozent. Im SDax sprangen die Leoni-Papiere um 10 Prozent hoch, während Schaeffler um knapp 4 Prozent zulegten.

Vorsichtige Worte der VW-Tochter Traton bremsten diese Papiere etwas aus, der positiven Stimmung entzogen sie sich mit plus 1,5 Prozent aber nicht. Die Aktien des 2018 von Siemens abgespaltenen Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers erreichten nach vorgelegten Quartalszahlen ein Rekordhoch bei 41,475 Euro. Zuletzt ging es an der MDax-Spitze um 6,8 Prozent auf 40,93 Euro hoch. Die Aktien des Mobilfunknetzbetreibers Telefonica Deutschland stiegen nach Quartalszahlen um 1,7 Prozent. Gelobt wurde hier vor allem die gestiegene Zahl der Vertragskunden im Mobilfunkbereich.

Für die Papiere des Zahlungsdienstleisters Wirecard ging es wieder deutlicher aufwärts. Sie legten im Dax um 3,7 Prozent zu. Wirecard sieht sich nach eigenen Prüfungen vom Vorwurf der Bilanzfälschung in der Wirtschaftszeitung «Financial Times» entlastet.