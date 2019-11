Bis zum Rekord von 13.596 Punkten aus dem Januar 2018 fehlten dem Dax damit weniger als zweieinhalb Prozent.

Auch andere Börsenindizes legten zu: Der MDax der mittelgroßen Werte gewann am Donnerstag 0,34 Prozent auf 27.055,04 Punkte, womit er erstmals seit August 2018 wieder über 27.000 Punkten notierte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,34 Prozent auf 3701,43 Zähler.

Im Handelskrieg zwischen den USA und China hatten sich nach Angaben Pekings Fortschritte abgezeichnet. Nach «ernsthaften und konstruktiven» Gesprächen zwischen führenden Regierungsvertretern beider Länder habe man sich darauf verständigt, die Strafzölle bei Fortschritten in den Verhandlungen schrittweise zurückzunehmen, zitierten chinesische Medien den Sprecher des Handelsministeriums Gao Feng auf einer Pressekonferenz am Donnerstag. Die Senkung der Zölle sei «eine wichtige Bedingung für eine Einigung», hieß es.

Im Dax führten Lufthansa-Aktien mit einem Plus von neun Prozent die Gewinnerliste im Leitindex an. Die Fluggesellschaft schnitt im wichtigen Sommerquartal Händlern zufolge nicht so schlecht wie befürchtet ab. Am diesjährigen operativen Gewinnziel (bereinigtes Ebit) hält sie trotz des Flugbegleiter-Streiks und des Preiskampfes im Europaverkehr fest.

Der Technologiekonzern Siemens übertraf im Schlussquartal seines Geschäftsjahres mit einem starken Wachstum ebenfalls die Analystenerwartungen. Zudem wollen die Münchener die Dividende anheben. Die Titel setzten ihre Rally der vergangenen Wochen fort und gewannen fünf Prozent, womit sie den höchsten Stand seit Sommer 2018 erreichten.

Dagegen waren die zuletzt schon schwachen Aktien der Deutschen Telekom mit einem Minus von fast drei Prozent größter Dax-Verlierer. Während die Quartalszahlen überwiegend Beifall fanden, sorgten Aussagen zur Dividendenpolitik für Unsicherheit.