Nürnberg (dpa) - Die Spielzeugbranche rechnet mit einem guten Weihnachtsgeschäft. «Die Deutschen sind in Kauflaune. Das sieht man auch an den vollen Innenstädten», sagte der Geschäftsführer des Handelsverbands Spielwaren, Steffen Kahnt, am Dienstag in Nürnberg.

Von dpa