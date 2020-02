Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,70 Prozent auf 13.136,05 Punkte, nachdem er am Vortag um rund ein halbes Prozent zugelegt hatte. In der Vorwoche hatte der deutsche Leitindex wegen der Virus-Ängste mehr als 4 Prozent an Wert eingebüßt. Für den MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten ging es am Dienstagmorgen um 0,43 Prozent auf 28.167,59 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann rund 0,6 Prozent.

Das Coronavirus greife zwar weiter um sich, am Aktienmarkt steige die Risikobereitschaft aber bereits wieder etwas, hieß es aus dem Handel. Bei den Investoren überwiege derzeit die Hoffnung, dass die Maßnahmen der chinesischen Regierung gegen die Epidemie wirksam sein werden und dass Peking die Wirtschaft verstärkt stütze, sagte Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader.