Vom Sturz unter 13 000 Punkte vor dem Wochenende hatte er sich an den beiden Vortagen schon erholt, jetzt legte er nach und passierte die Marke von 13 400 Punkten. Zur Mittagszeit gewann er 1,18 Prozent auf 13 438,12 Zähler. Dies war ein Hoch seit fast zwei Wochen.

In der zweiten Börsenreihe zeigte sich auch der MDax von seiner robusten Seite, indem er seine Gewinne auf zuletzt 1,07 Prozent auf 28 744,85 Punkte ausbaute. Auf europäischer Bühne stieg der EuroStoxx 50 um knapp ein Prozent. Zuvor war es am Mittwoch auch an den Asienbörsen trotz der Coronavirus-Krise nochmals etwas nach oben gegangen.