Der MDax gab um 0,05 Prozent nach auf 22.889,79 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verringerte sein Plus auf 0,5 Prozent. In den USA startete der Dow Jones Industrial nach einem knapp fünfprozentigen Vortagesplus mit einem Minus von rund 3 Prozent in den Handel.

Am Montag hatte der Dax mit einem Minus von fast 8 Prozent den größten Verlust seit den Terroranschlägen am 11. September 2001 erlitten. Seit Mitte Februar die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen des neuartigen Coronavirus an den Finanzmärkten umgeht, summieren sich seine Einbußen aktuell auf bald 25 Prozent.

Milliardenschwere Unterstützungen der Wirtschaft durch die Europäische Union sowie ein Eingreifen erster Notenbanken in Europa, insbesondere der Bank of England, hellten zur Wochenmitte die Stimmung etwas auf. Gehofft wird, dass auch die Europäische Zentralbank (EZB) nachzieht. Sie entscheidet an diesem Donnerstag regulär über die Zinsen.

Im Dax gaben die Aktien des Sportartikelherstellers Adidas als einer der wenigen und zudem als größter Verlierer um weitere 8,5 Prozent nach. Die vorgelegten Jahreszahlen wurden verhalten aufgenommen. Im MDax war die Puma-Aktie mit minus 5,0 Prozent Schlusslicht, nachdem der Adidas-Konkurrent virusbedingt seine Jahresprognose in Frage stellte.

Die schwer gebeutelten Autowerte schlugen unterdessen einen Erholungskurs ein: Daimler, Volkswagen und BMW legten jeweils um etwas weniger als 2 Prozent zu. Auch für die Versorgeraktien Eon und RWE ging es nach oben mit Gewinnen zwischen 2,2 und 2,8 Prozent.

Im MDax schossen am Nachmittag die Papiere von K+S um etwas mehr als 12 Prozent hoch, nachdem sie tags zuvor noch auf das tiefste Niveau seit 2004 abgesackt waren. Der Aufsichtsrat stimmte den Verkaufsplänen für das nordamerikanische Salzgeschäft zu.

Knorr-Bremse stiegen nach Quartalszahlen um 8,4 Prozent und machten damit zumindest die Verluste der vergangenen zwei Handelstage wieder mehr als wett.

Am Rentenmarkt zog der richtungsweisende Euro-Bund-Future um 0,14 Prozent auf 176,84 Punkte an. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag stabil bei minus 0,78 Prozent. Am Montag hatte sie mit minus 0,91 Prozent ein Rekordtief erreicht. Der Rentenindex Rex legte um 0,12 Prozent auf 147,17 Punkte zu. Der Euro stieg und wurde am Nachmittag zu 1,1346 US-Dollar gehandelt. Die EZB hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1390 Dollar festgesetzt.