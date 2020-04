Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat nach zwei Gewinntagen in Folge wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Im frühen Handel am Freitag fiel der deutsche Leitindex um 1,76 Prozent auf 10.328,39 Punkte. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Abschlag von knapp 3 Prozent an.