Der deutsche Leitindex schloss mit plus 3,13 Prozent auf 10.659,99 Punkten auf Tageshoch. Für den MDax, in dem sich überwiegend mittelgroße Werte befinden, ging es um 1,54 Prozent auf 22.584,22 Punkte hoch. Auch in Asien, europaweit und in den USA wurden Gewinne verzeichnet.