Dax setzt Klettertour kraftvoll fort

Am Vortag hatte er bereits im Chart eine große Kurslücke geschlossen, die er im Corona-Crash Anfang März aufgerissen hatte. Seit seinem kleineren Rückschlag am vergangenen Freitag ist der Index nun schon wieder um siebeneinhalb Prozent gestiegen.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann zur Wochenmitte 1,6 Prozent. Hingegen gab der MDax der mittelgroßen deutschen Werte um 0,30 Prozent auf 25.370,13 Zähler nach, hier nahmen Anleger bei Krisengewinner-Aktien wie Teamviewer, Delivery Hero oder Hellofresh Gewinne mit.

Die Spannungen zwischen China und den USA sowie die Hongkong-Problematik bringen die Anleger in ihrem Optimismus für eine schnelle Erholung von der Corona-Krise kaum aus der Ruhe. Investoren richteten ihren Fokus ganz auf die Öffnung der Weltwirtschaft, und diese mache bedeutende Fortschritte, erklärte Analyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader. Dadurch werde Hoffnung genährt auf eine schneller als erwartet ausfallende Konjunkturerholung.

Zusätzliche Schützenhilfe für den Aktienmarkt kommt von der Europäischen Zentralbank (EZB), die in der Corona-Krise ihre bereits sehr expansive Geldpolitik weiter lockern könnte. Sollte dies erforderlich sein, sei die EZB bereit, all ihre Instrumente einzusetzen, sagte die deutsche EZB-Direktorin Isabel Schnabel der Finanzzeitung «Financial Times». Das Gespräch wurde am Mittwoch auf der Internetseite der EZB veröffentlicht.

Die Hoffnung auf eine schnelle Erholung aus der Corona-Krise beflügelte vor allem Autowerte. Im Dax waren gegen Mittag Daimler vorne mit plus 8,6 Prozent, die damit auch von einer Kaufempfehlung des Investmenthauses Mainfirst profitierten.

Dax-Schlusslicht waren Infineon mit minus 2,3 Prozent. Der Chiphersteller hatte sich zur Finanzierung der Cypress-Übernahme frisches Geld beschafft. Mit der Ausgabe neuer Aktien seien brutto etwas mehr als eine Milliarde Euro erlöst worden, teilte Infineon mit.

Bank-Aktien kam der anhaltende Konjunktur-Optimismus zugute. Deutsche Bank gewannen 4,5 Prozent, im MDax waren Deutsche Pfandbriefbank und Commerzbank die besten Werte mit einem Plus von bis zu neun Prozent.

Positiv aufgenommene Zahlen für das erste Quartal gaben den Papieren von Aroundtown Auftrieb mit plus 5,9 Prozent. Der Immobilienkonzern hatte zu Jahresbeginn von seinem jüngsten Zukauf des kleineren Konkurrenten TLG profitiert.