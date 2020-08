Der EuroStoxx stand mit fast zwei Prozent im Plus, und in New York zeichnete sich ein freundlicher Start ab. Als Stütze für den Dax galten Konjunkturdaten aus China und Europa.

Auf Unternehmensseite profitierten besonders die Aktien aus dem Autosektor von den guten Nachrichten vom chinesischen Wachstumsmarkt. Die Vorzugsaktien von Volkswagen setzten sich mit einem Kurssprung um 3,8 Prozent an die Dax-Spitze. Auch Anteile von Daimler und BMW gehörten mit 3,2 beziehungsweise 2,1 Prozent zu den klaren Gewinnern.

Schwer unter Druck gerieten dagegen die Aktien von MTU, die am Indexende nach schwachen Quartalszahlen um 6,6 Prozent abrutschten auf ein Tief seit Ende Mai. Der Einbruch des Flugverkehrs in der Corona-Krise hat bei dem Triebwerksbauer zuletzt deutlicher als erwartet am operativen Gewinn gezehrt.

Im MDax bescherte eine aussichtsreiche US-Zulassung für das Krebsmedikament Monjuvi den Anlegern von Morphosys am Montag ein Plus von 6,5 Prozent. Varta-Aktien legten sogar um 8,2 Prozent zu. Der Batteriehersteller hat einen Patentstreit mit Samsung beigelegt und bleibt in den nächsten Jahren der Hauptlieferant für wiederaufladbare Headset-Batterien der Südkoreaner.

Papiere von Siemens Healthineers sackten um 7,3 Prozent ab, nachdem der Medizintechnikkonzern mit dem US-Unternehmen Varian einen Milliardenzukauf ankündigte, der eine gewinnverwässernde Kapitalerhöhung mit sich bringen wird. Im Nebenwerteindex SDax schossen Nordex-Aktien um 21 Prozent hoch. Hier sorgte bei Anlegern der geplante Verkauf von Wind- und Solarprojekten an RWE für Feierlaune. Auch bei den RWE-Anlegern wurde der Schritt begrüßt, hier legten die Aktien 2,5 Prozent zu.

Im Reisesektor verloren Lufthansa-Anteile angesichts wieder verschärfter Virusrisiken 2,3 Prozent.

Die Kurse deutscher Bundesanleihen fielen am Montag. Der Rentenindex Rex verlor 0,10 Prozent auf 145,71 Punkte. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von minus 0,57 Prozent am Freitag auf minus 0,53 Prozent. Der Bund Future gab zuletzt um 0,18 Prozent auf 177,18 Zähler nach.

Nach seinem jüngsten Höhenflug gab der Kurs des Euro am Montag nach. Im Nachmittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1723 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1848 Dollar festgesetzt.

