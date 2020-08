Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Angesichts der bislang fehlenden Einigung in den USA auf ein weiteres Konjunkturprogramm in der Corona-Krise hat dem Dax am Mittwoch der Schwung gefehlt. Im frühen Handel sank der deutsche Leitindex um 0,16 Prozent auf 12.926,13 Punkte.