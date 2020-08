Gleichzeitig verloren sie aber auch den weiter starken Euro nicht aus dem Blick, worunter die Exporte aus dem Euroraum leiden können.

Der Dax gewann in der ersten Stunde nach dem Start 0,63 Prozent auf 13.115,60 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte rückte zum Wochenauftakt im frühen Handel um 0,65 Prozent auf 27.707,50 Punkte vor. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stieg um 0,6 Prozent.

Nach einem gesenkten Jahresausblick des niederländischen Medizintechnikunternehmens Philips gerieten die Papiere von Drägerwerk im Kleinwerteindex SDax unter Druck mit minus vier Prozent. Die USA hatten einen Großauftrag für Beatmungsgeräte von Philips teilweise storniert. Das stimmte die Anleger auch für die Papiere des Drägerwerk-Konzerns, der ebenfalls Beatmungsgeräte produziert, skeptisch.

Die Aktien von Ado Properties und der Konzerntochter Adler Real Estate stehen nach Halbjahreszahlen im Fokus. So verdiente Ado, das Adler im April übernommen hatte, dank des Zukaufs im ersten Halbjahr operativ mehr. Die Jahresprognose wurde zudem bestätigt. Aktien von Ado gewannen 1,1 Prozent, jene von Adler 0,6 Prozent.

Insgesamt kam zyklischen Werte aus dem Automobil-, Chemie- und Stahlsektor die Konjunkturzuversicht zugute. Im Dax waren Papiere von BMW an der Spitze mit plus 2,6 Prozent. Thyssenkrupp-Anteile waren im MDax vorne mit plus 3,9 Prozent.

