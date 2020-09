Dax im Plus - Ringen um die 13.000-Punkte-Marke

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax kämpft am Dienstag zum Start in den September weiter mit der Marke von 13.000 Punkten. Gegen Mittag stand der Leitindex mit plus 0,69 Prozent bei 13.035,26 Punkten wieder etwas darüber, nachdem er zuvor zeitweise darunter gerutscht war.