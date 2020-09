Bis zur Mittagszeit sank der deutsche Leitindex nach seinem zweiprozentigen Vortagesplus um 0,83 Prozent auf 12.992,17 Punkte. Der MDax sank nach anfänglichen Gewinnen um 1,28 Prozent auf 27.213,68 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx verlor 1,00 Prozent auf 3280,80 Punkte.

Unter den Einzelwerten im Dax standen - wie auch europaweit - vor allem Technologiewerte unter Druck. SAP und Infineon gaben zwischen 2,1 und 2,7 Prozent nach. In den USA zeichnen sich nach dem Ausverkauf an der Nasdaq in der vergangenen Woche weitere Verluste im Technologiesektor ab. Außerdem belasten neue Spannungen im Handelsstreit zwischen den USA und China.

Die Papiere der Energieunternehmen RWE und Eon entwickelten sich uneinheitlich. Während RWE leicht um 0,2 Prozent nachgaben, legten Eon um 0,2 Prozent zu. Die EU-Kommission will offenbar eine deutliche Verschärfung des Klimaziels für 2030 vorschlagen: Statt um 40 Prozent sollen die Treibhausgase um 55 Prozent unter den Wert von 1990 sinken.

Die Aktien von Merck KGaA legten nach einem deutlichen Vortagesplus zunächst weiter zu und gaben ihre Gewinne dann wieder ab. Zuletzt verloren sie 0,2 Prozent. Die Analysten der Bank of America empfehlen das Papier des Pharma- und Spezialchemieunternehmens zum Kauf.

Im MDax büßten die Aktien der Lufthansa nach einem anfänglichen Auf und Ab 1,9 Prozent ein. Der Fluggesellschaft könnten dem «Handelsblatt» zufolge noch stärkere Kürzungen bevorstehen als gedacht. Eine schrumpfende Flotte aber habe zugleich auch negative Auswirkungen für Hersteller wie Airbus oder auch MTU, hieß es am Markt. Airbus büßten zuletzt 3,3 Prozent ein.

