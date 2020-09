Dax nach Ausverkauf stabilisiert

So erholte sich der Leitindex Dax am Dienstag um 0,41 Prozent auf 12.594,39 Punkte. Am Montag hatte er wegen der hohen Zahl von Neuinfektionen mit dem Coronavirus mehr als vier Prozent eingebüßt und war auf den niedrigsten Stand seit Anfang August abgerutscht. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte befestigte sich am Dienstag um 0,38 Prozent auf 26.599,84 Punkte.

Chefstratege Mark Haefele von der Investmentbank UBS zeigte sich trotz der hohen Verluste am Montag optimistisch. Zwar sei der Weg in sicherere Marktgefilde steinig angesichts der Coronakrise, der Präsidentschaftswahl in den USA und der Spannungen zwischen den USA und China. Anleger sollten aber kurzfristige Kursturbulenzen für den Aufbau mittel- und längerfristiger Aktienpositionen nutzen. Rückenwind verspricht sich Haefele vor allem von einem großen Konjunkturpaket in den USA.

Angesichts der wieder größeren Corona-Sorgen griffen die Anleger nun wieder bei den vermeintlichen Gewinnern der Krise zu. So stiegen die Aktien des Essenslieferdienstes Delivery Hero als bester Dax-Wert um 4,5 Prozent und die des Kochboxenversenders Hellofresh im MDax um 2,9 Prozent.

Bei den Aktien von United Internet und 1&1 Drillisch war ein Erholungsversuch angesagt. Für die United-Papiere ging es im MDax um 6,7 Prozent aufwärts und für jene der Mobilfunktochter 1&1 im Nebenwerteindex SDax um 4,2 Prozent. Am Montag waren beide Papiere wegen eines Streits mit Telefonica Deutschland um den Zugang zu deren O2-Netz um bis zu 28 Prozent eingebrochen.

Inmitten des Konflikts setzt der Mobilfunkanbieter 1&1 Drillisch nun Hoffnung auf die Bundesnetzagentur. Die United-Tochter will die anderen deutschen Netzbetreiber Deutsche Telekom und Vodafone offenbar mithilfe der Regulierungsbehörden zu neuen Verhandlungen rund um die Mitnutzung von deren Netzen bewegen. Am Tag nach dem Kursrutsch blickten ferner einige Analysten auf dem deutlich niedrigeren Kursniveau optimistischer auf United Internet.

Auch bei Grenke bekamen die Optimisten wieder etwas Oberwasser: Die zuletzt wegen Vorwürfen eines Leerverkäufers schwer unter Druck geratenen Aktien des Leasinganbieters stiegen um 7,3 Prozent an die Spitze des MDax. Damit setzten sich die starken Schwankungen vom Montag und der vergangenen Woche fort.

Der EuroStoxx als Leitindex für die Eurozone schloss 0,10 Prozent höher bei 3164,13 Zählern. Der französische Cac 40 gab leicht nach, während der britische FTSE 100 um 0,8 Prozent zulegen konnte. Der Dow Jones Industrial zeigte sich zum europäischen Handelsschluss leicht im Minus.

Am Devisenmarkt geriet der Euro wegen der steigenden Coronavirus-Infektionen in Europa unter Druck und fiel auf 1,1709 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1740 Dollar festgesetzt, der Dollar hatte damit 0,8518 Euro gekostet. Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von minus 0,52 Prozent am Vortag auf minus 0,53 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,06 Prozent auf 145,82 Punkte. Der Bund-Future gab am Abend um 0,13 Prozent auf 174,30 Zähler nach.

