Positive Impulse kamen von den US-Börsen, die am Freitag und auch vorbörslich am Montag merklich zulegten. Der Dax notierte am Nachmittag 3,15 Prozent höher bei 12 862,11 Punkten. In der Vorwoche hatte der deutsche Leitindex fast fünf Prozent eingebüßt und war zwischenzeitlich auf den niedrigsten Stand seit Ende Juli gefallen.

Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel gewann am Montagnachmittag 2,15 Prozent auf 27 021,45 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um rund 2,7 Prozent vor.

Papiere des Turbinenherstellers MTU gewannen 3,7 Prozent und jene des Flugzeugbauers Airbus 3,8 Prozent. Lufthansa verteuerten sich um 3,3 Prozent und Fraport um 2,8 Prozent. Papiere des Shoppingcenter-Betreibers Deutsche Euroshop legten um 5,5 Prozent zu und Aroundtown um 4,0 Prozent.

Optimistische Aussagen von BMW zum wichtigen chinesischen Absatzmarkt trieben den Aktienkurs um 3,5 Prozent nach oben. Ein neuer Chef für die Commerzbank ist am Montag an der Börse gut aufgenommen worden. Der Aktienkurs zog um 4,4 Prozent an. Die Aktien von Siltronic reagierten mit einem Kurssprung von 7,6 Prozent auf eine Analysten-Kaufempfehlung.

Der Euro legte zu auf 1,1677 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1634 (Donnerstag: 1,1645) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8595 (0,8587) Euro gekostet.

Am Rentenmarkt stagnierte die Umlaufrendite bei minus 0,52 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,02 Prozent auf 145,75 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,11 Prozent auf 174,42 Zähler zu.

