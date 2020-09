Der Dax fiel am Nachmittag um 0,28 Prozent auf 12.834,86 Punkte. Mit einem Plus von mehr als drei Prozent hatte der deutsche Leitindex am Montag geschlossen. Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel stieg am Dienstag um 0,05 Prozent auf 26.979,98 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor rund 0,1 Prozent.

Die Fondsgesellschaft Allianz Global Investors (AGI) hat Vorwürfe klagender US-Investoren zurückgewiesen, die Entschädigung für milliardenschwere Anlageverluste fordern. Die Allianz-Papiere sanken um 1,0 Prozent.

Kaufempfehlungen mehrerer Großbanken gaben den Aktien von Siemens Energy Auftrieb. Sie rückten zuletzt um 6,8 Prozent vor. Eine Verkaufsempfehlung der Credit Suisse für die Aktien von Munich Re sorgte für einen Kursrückgang von 1,6 Prozent. Aktien von ProSiebenSat.1 haben sich erstmals seit Juni deutlicher von der Elf-Euro-Marke nach oben abgesetzt. Zuletzt legten die Papiere um 2,7 Prozent auf 11,29 Euro zu. Kurstreiber waren zuletzt Spekulationen, wonach die italienische Mediaset ihren Anteil an ProSiebenSat.1 ausbauen könnte.

Der Euro stieg knapp über die Marke von 1,17 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1670 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8568 Euro gekostet.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von minus 0,52 Prozent am Vortag auf minus 0,55 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,13 Prozent auf 145,94 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,14 Prozent auf 174,82 Zähler.

