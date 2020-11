Der Dax pendelte in engen Grenzen um die Marke von 13.300 Punkten und schloss 0,02 Prozent im Minus bei 13.286,57 Zählern. Der MDax der 60 mittelgroßen Werte stieg um 0,40 Prozent auf 29.146,11 Punkte.

Am Dax-Ende büßten die Aktien von BMW, Daimler und Volkswagen (VW) zwischen 1,7 und 2,5 Prozent ein. An der Index-Spitze zogen die Papiere der Deutschen Börse um 1,7 Prozent an.

Nach aktuellen Geschäftszahlen rückten die im Nebenwerteindex SDax gelisteten Papiere von Instone um rund zwei Prozent vor.

Die Anteilsscheine von Befesa setzten ihre Rally mit plus 3,8 Prozent fort. Tags zuvor hatte der Industrierecycler den Anlegern die Zahlung einer weiteren Dividende von 0,29 Euro je Aktie angekündigt.

Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,03 Prozent auf 3510,94 Punkte nach unten. Auch der französische Cac 40 bewegte sich kaum vom Fleck, während der britische FTSE 100 mit minus 0,4 Prozent etwas unter Verlusten bei schwer gewichteten Rohstoffwerten litt.

Der Kurs des Euro stieg. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1900 (Mittwoch: 1,1890) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8403 (0,8410) Euro.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei minus 0,58 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,02 Prozent auf 146,14 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,18 Prozent auf 175,54 Punkte.

