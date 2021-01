Dax im Aufwind - Erste Börsenwoche 2021 endet mit Rekorden

Der Leitindex Dax nahm gleich am Morgen die Marke von 14.100 Punkten und sprang bis auf 14 131,52 Punkte, nachdem er am Tag zuvor bereits die 14.000-Punkte-Hürde überwunden hatte. Im weiteren Handelsverlauf bröckelten die Gewinne allerdings etwas ab.

Der Dax rettete noch ein Plus von 0,58 Prozent auf 14.049,53 Punkte ins Wochenende. Auf die Woche gerechnet zeugt der Gewinn von 2,41 Prozent von einem guten Jahresauftakt. Der MDax für mittelgroße Werte legte am Freitag um 0,42 Prozent auf 31.356,65 Punkte zu. Er hatte im Tagesverlauf ebenso eine Bestmarke erreicht wie der Nebenwerteindex SDax, der 0,24 Prozent tiefer schloss.

Weiterhin stützen die globalen Corona-Impfkampagnen aktuell die gute Börsenstimmung in weiten Teilen der Welt. Zuversicht herrscht hier auch, da noch in diesem Monat ein dritter Impfstoff gegen Covid-19 in der EU zugelassen werden soll. Erfreuliche Daten aus der deutschen Industrie trugen ihr Übriges zur allgemein freundlichen Stimmung hierzulande bei. Nach starken Auftragseingängen im November fielen nun auch die Daten zur Industrieproduktion besser als von Analysten erwartet aus.

Unter den Einzelwerten am deutschen Markt stachen vor allem Technologieaktien mit Kursgewinnen hervor. Der europäische Halbleiterhersteller STMicroelectronics sowie Südkoreas Vorzeigeunternehmen Samsung hatten starke Geschäftszahlen veröffentlicht. Zudem hatte US-Konkurrent Micron überraschend hohe Umsätze in Aussicht gestellt. Davon profitierten an der Dax-Spitze die Aktien von Infineon mit einem Plus von rund 7 Prozent. Im MDax stiegen Aixtron um 0,6 Prozent und außerhalb der Dax-Familie gewannen Dialog Semiconductor und Elmos Semiconductor 1,5 beziehungsweise 2,5 Prozent.

Der Telekomausrüster Adva Optical Networking profitierte mit rund zehn Prozent plus von vorläufigen Quartalszahlen und sicherte sich damit den ersten Platz im SDax. Zwar hatte der Umsatz im Schlussquartal 2020 nur das untere Ende der Prognosespanne beim Umsatz erreicht, am Markt jedoch konzentrierte man sich auf die starke Profitabilität und den Ausblick.

Der EuroStoxx 50 stieg um 0,62 Prozent auf 3645,05 Punkte. Der französische Cac 40 verzeichnete Gewinne in ähnlicher Größenordnung und der britische FTSE 100 rückte um 0,24 Prozent vor. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial aber gab zum europäischen Handelsschluss leicht nach.

Der Kurs des Euro fiel. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,2250 (Donnerstag: 1,2276) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8163 (0,8145) Euro.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei minus 0,56 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,08 Prozent auf 146,16 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,05 Prozent auf 177,31 Zähler nach.

