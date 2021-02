Caracas/Mexiko-Stadt (dpa) - Nach Engpässen bei der Energieversorgung wegen des stürmischen Winterwetters in den USA hat der venezolanische Präsident Nicolás Maduro angeboten, Erdgas nach Mexiko zu liefern.

«Mit Blick auf die Pläne zur Gasproduktion sollten wir uns zum Ziel setzten, ein zuverlässiger Gaslieferant für Mexiko (...) zu sein», sagte Maduro bei einem Besuch des staatlichen venezolanischen Ölkonzern PDVSA am Freitag. Zugleich verlängerte der autoritär regierende Staatschef den Energienotstand in dem südamerikanischen Krisenstaat um weitere zwölf Monate. Venezuela, das in einer tiefen wirtschaftlichen und sozialen Krise steckt, hatte im Januar bereits Sauerstoff-Zylinder in das Nachbarland Brasilien geschickt. In der brasilianischen Amazonas-Metropole Manaus war wegen der enormen Zunahme an Covid-19-Patienten nach Weihnachten und Silvester das Gesundheitssystem zusammengebrochen. Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador hatte am Donnerstag zum Energiesparen aufgerufen, nachdem ein heftiger Sturm in Teilen der USA sowie im Norden Mexikos zu Stromausfällen in Millionen Haushalten geführt hatte. Mexikos staatlicher Stromanbieter CFE verwies auf gefrorene Pipelines. Die Energieversorgung des lateinamerikanischen Landes hängt stark von Erdgaslieferungen aus Texas ab.

